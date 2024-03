Nordic walking do 35 km od Rabki-Zdroju. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 16 - 17 marca

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Rabki-Zdroju? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Rabki-Zdroju na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy trasy w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking z Rabki-Zdroju

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. Nim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Rabki-Zdroju. W sobotę 16 marca według prognozy pogody ma być 12°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 52%. W niedzielę 17 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 12°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 28%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Oravice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,28 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 258 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 318 m Trasę do marszu z Rabki-Zdroju poleca Mar.fle

Wycieczka idealna na wczesną jesień, szczególnie jeśli chcemy wybrać na słowackie baseny termalne. Jedziemy na Orawę. Zostawiamy samochód na parkingu przy basenach (jeszcze z nich skorzystamy) w Oravicach i ruszamy asfaltem przed siebie. Po około jednym kilometrze asfalt się kończy i ścieżka magicznie zaczyna oddalać się od cywilizacji (czerwony szlak). Na początek mały zagajnik z mostkiem nad terenem podmokłym. Jeśli zaczniemy wycieczkę odpowiednio wcześnie to zobaczymy fantastyczne mgiełki na małymi bajorami wokół rzeczki, którą przekraczamy. Wychodzimy na rozległą polanę oddzielona już zagajnikiem i rzeką od ostatnich zabudowań i asfaltowej drogi. Dochodzimy do ściany lasu i wkraczamy na ścieżkę, która wprowadzi nas do wąwozu. Droga jest niezwykle kręta i co zakręt wyłaniają się wspaniałe widoki na ściany wąwozu. Droga cały czas lekko wznosi się w górę. Na pewnym odcinku mamy nawet łańcuchy i mostki, które przeprowadzą nas przez prawy brzeg wąwozu. Krótkie podejście zaprowadzi nas do końca Juranovej Doliny. Teraz już tylko godzinny powrót niebieskim szlakiem do parkingu. Zasłużyliśmy sobie na przyjemny relaks na basenach termalnych. Baseny są czynne cały rok!

Warto na wycieczkę zabrać coraz popularniejsze kijki, które pozwalają łatwiej pokonywać bardziej strome odcinki wąwozu i pozwolą na szybsze pokonanie drogi powrotnej na parking. Całość trasy pokonamy w około trzy godziny, na część basenową powinniśmy zarezerwować sobie minimum dwie godziny. Koszt basenu to około 40 zł (możemy płacić w złotówkach)

Nawiguj

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Widok na Suchą Górę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,72 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 334 m

Suma zejść: 296 m Miharu poleca trasę mieszkańcom Rabki-Zdroju

Trasa bez stromych podejść, niezbyt wymagająca. W sam raz na popołudniowy spacer. Po drodze Park Czarnego Daniela, przekroczenie strumienia (jest mostek) i na zakończenie piękne widoki na okolicę Suchej Góry.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Ciecień 27.08.2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rabki-Zdroju poleca XRUN Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości. Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu.

Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę. Bieg wymęczy Was nie tylko fizycznie ale też sprawdzi Wasza wytrzymałość psychiczną. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.