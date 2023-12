Gdzie na spacer do 35 km od Rabki-Zdroju. Urokliwe ścieżki na weekend 2 - 3 grudnia

Nie masz pomysłu na ciekawą trasę spacerową w okolicy Rabki-Zdroju? Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w okolicy Rabki-Zdroju proponujemy na weekend.

Ścieżki spacerowe w okolicy Rabki-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 35 km od Rabki-Zdroju, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w Rabce-Zdroju ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 99%. W niedzielę 03 grudnia w Rabce-Zdroju ma być -3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%. 🌳 Trasa spacerowa: Trasa Półmaratonu Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,75 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę spacerowiczom z Rabki-Zdroju Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las.

Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.

Biegniemy w górę trzymając się prawej strony gdzie wbiegamy na dróżkę oznaczoną żółtą koniczynką, która to dróżka doprowadza nas do punktu kontrolnego i jednocześnie czerwonego szlaku. Następnie biegniemy w lewo, aż do momentu gdy szlak czerwony złączy się z zielonym. Przeskakujemy na zielony biegnąc w dół i potem w prawo, aż do Suchej Polany gdzie czeka 3. ostatni punk odżywczy (ok. 15 km trasy). Nadal zielonym szlakiem udajemy się w lewo pod górę aż na Kamiennik. Potem tylko zbieg i odbicie w lewo w leśną dróżkę, która to doprowadza nas do mety.

Trasa liczy 21-22 km, prawie w całości jest po drogach leśnych (wyjątek stanowi początek biegu ok 1,5 km asfaltu)

wiecej o biegu i trasie: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Półmaraton Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,68 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 451 m

Suma podejść: 738 m

Suma zejść: 661 m Spacerowiczom z Rabki-Zdroju trasę poleca XRUN Bieg o niepowtarzalnym klimacie i pięknej trasie biegnącej po Beskidzie Wyspowym.

Przygotowaliśmy dla Was dwie trasy:

Półmaraton Mustanga o długości ~21 km i różnicy wzniesień około +-950 m.

Dziesiątka Mustanga o długości ~10 km i różnicy wzniesień około +-450 m.

Jedna jak i druga trasa przebiegają przez malownicze lasy wokół Poręby, między innymi koło schroniska na Kudłaczach i Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze.

Trasy prowadzą w 100% po leśnych ścieżkach i drogach. Innymi słowy 0% asfaltu. Nawierzchnia jest zróżnicowana. Przeważają na niej ścieżki leśne z ubitą ziemią i kamieniami. Beskid Wyspowy słynie z trudnych technicznie zbiegów, których nie zabraknie również i tutaj.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Oravice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,28 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 258 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 318 m Spacerowiczom z Rabki-Zdroju trasę poleca Mar.fle Wycieczka idealna na wczesną jesień, szczególnie jeśli chcemy wybrać na słowackie baseny termalne. Jedziemy na Orawę. Zostawiamy samochód na parkingu przy basenach (jeszcze z nich skorzystamy) w Oravicach i ruszamy asfaltem przed siebie. Po około jednym kilometrze asfalt się kończy i ścieżka magicznie zaczyna oddalać się od cywilizacji (czerwony szlak). Na początek mały zagajnik z mostkiem nad terenem podmokłym. Jeśli zaczniemy wycieczkę odpowiednio wcześnie to zobaczymy fantastyczne mgiełki na małymi bajorami wokół rzeczki, którą przekraczamy. Wychodzimy na rozległą polanę oddzielona już zagajnikiem i rzeką od ostatnich zabudowań i asfaltowej drogi. Dochodzimy do ściany lasu i wkraczamy na ścieżkę, która wprowadzi nas do wąwozu. Droga jest niezwykle kręta i co zakręt wyłaniają się wspaniałe widoki na ściany wąwozu. Droga cały czas lekko wznosi się w górę. Na pewnym odcinku mamy nawet łańcuchy i mostki, które przeprowadzą nas przez prawy brzeg wąwozu. Krótkie podejście zaprowadzi nas do końca Juranovej Doliny. Teraz już tylko godzinny powrót niebieskim szlakiem do parkingu. Zasłużyliśmy sobie na przyjemny relaks na basenach termalnych. Baseny są czynne cały rok!

Warto na wycieczkę zabrać coraz popularniejsze kijki, które pozwalają łatwiej pokonywać bardziej strome odcinki wąwozu i pozwolą na szybsze pokonanie drogi powrotnej na parking. Całość trasy pokonamy w około trzy godziny, na część basenową powinniśmy zarezerwować sobie minimum dwie godziny. Koszt basenu to około 40 zł (możemy płacić w złotówkach)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Rabki-Zdroju

