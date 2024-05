Gdzie na spacer do 35 km od Rabki-Zdroju. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 11 - 12 maja

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na ciekawą ścieżkę na spacer w okolicy Rabki-Zdroju? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różną długość, i dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w okolicy Rabki-Zdroju przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki ze spacerem z Rabki-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w Rabce-Zdroju ma być 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 67%. 🌳 Trasa spacerowa: Trasa Półmaratonu Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,75 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę mieszkańcom Rabki-Zdroju Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las.

Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.

Biegniemy w górę trzymając się prawej strony gdzie wbiegamy na dróżkę oznaczoną żółtą koniczynką, która to dróżka doprowadza nas do punktu kontrolnego i jednocześnie czerwonego szlaku. Następnie biegniemy w lewo, aż do momentu gdy szlak czerwony złączy się z zielonym. Przeskakujemy na zielony biegnąc w dół i potem w prawo, aż do Suchej Polany gdzie czeka 3. ostatni punk odżywczy (ok. 15 km trasy). Nadal zielonym szlakiem udajemy się w lewo pod górę aż na Kamiennik. Potem tylko zbieg i odbicie w lewo w leśną dróżkę, która to doprowadza nas do mety.

Trasa liczy 21-22 km, prawie w całości jest po drogach leśnych (wyjątek stanowi początek biegu ok 1,5 km asfaltu)

wiecej o biegu i trasie: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Uklejna i Chełm treningowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,23 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 377 m

Suma podejść: 668 m

Suma zejść: 673 m Trasę dla spacerowiczów z Rabki-Zdroju poleca XRUN Trasa idealna na trening górski. Przyjemny las i z ładnymi widokami. Łatwy dojazd samochodem. Początek płaski lub z niewielkim nachyleniem terenu pozwala się rozgrzać. Później niezbyt długie strome podbiegi poprzecinane płaskimi odcinkami. Takie ukształtowanie trasy pozwala odpocząć przed kolejnym podbiegiem. Na końcu mocny zbieg.

Rodzaj nawierzchni ~70% leśne ścieżki reszta asfalt.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Dobczyce Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,39 km

Czas trwania spaceru: 54 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 80 m

Suma zejść: 81 m AirWrona poleca trasę spacerowiczom z Rabki-Zdroju

Walentynki, piękna pogoda i wolna niedziela. Pomysł na wycieczkę - Dobczyce. Małe miasteczko położone 20km na południe od Krakowa swoją historią sięgającą XIII w. zachęciło do odwiedzin. Pierwszą informacją, która można znaleźć na temat Dobczyc jest to, że znajduje się tam zamek. Po dalszej analizie okolicy okazało się, że nie tylko twierdza jest tam obiektem wartym zobaczenia, ale po kolei... Trasę zaczynamy z ostatniego przystanku busa (Darbus), którym dojedziemy z Krakowa. Wracamy się kawałek do Rynku, gdzie ukazują się nam pierwsze warte uwagi miejsca. Po prawej stronie od wylotu ulicy Jagiellońskiej widzimy Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Na przeciwko wyrasta przed nami zabytkowa wieża OSP, która od balkonu po czubek prezentuje się bardzo dobrze, jednak zawieszone poniżej reklamy szpecą fasadę całego budynku. Dalej kierujemy się w lewo, gdzie docieramy pod figurę Św. Floriana. Stąd możemy zobaczyć w całej okazałości rynek dobczycki - niestety jest on "oblepiony" reklamami. Na końcu "placu" kierujemy się w prawo najpierw w ulicę Kasztelana Dobka, następnie w Kazimierza Wielkiego.

Po kilkuminutowym podejściu ukazują się nam schody do Starego Miasta, które doprowadzą nas na wzgórze, po drodze mijając kilka ciekawych miejsc. Pierwsze z nich to Cmentarz Jeleniec, spod bramy którego możemy zobaczyć drugi cmentarz na przeciwległym wzgórzu oraz mocno ograniczoną panoramę miasta. Nieopodal wejścia (prawie na przeciw) znajduje się umieszczona w bloku skalnym płaskorzeźba Chrystusa. Wchodząc dalej ujrzymy pomnik przyrody - lipę Marysieńka, w której ukryto kapliczkę z figurą Matki Boskiej. Jeszcze kilka kroków i szczyt schodów, przy którym "wyczekują" na nas Św. Jan Nepomucen oraz Najświętsza Maria Panna. Po lewej stronie od figur stoi zabytkowa dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden pamięta czasy XVI wieku.

Od jakiegoś czasu widzimy biały budynek pokryty dachem z czerwonej dachówki. Jest to Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, do którego niestety nie było dostępu. Tuż za nim znajduje się Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego oraz Zamek Królewski. Obie atrakcje są czynne od kwietnia do października, zatem ich wnętrz nie uświadczyliśmy. W pobliżu znajdujemy niewielką górkę, z której rozciąga się nam świetny widok na Jezioro Dobczyckie, spiętrzającą go tamę oraz beskidzkie szczyty, po drugiej stronie widok na Pogórze Wielickie. Chwila odpoczynku na ławce, podziwianie widoków, kilka fotek i ruszamy dalej.

Schodzimy ścieżką w dół w nadziei wejścia na koronę tamy. Dochodzimy jednak pod małą elektrownię, spod której mamy doskonały widok na zaporę. Aby pospacerować po niej należałoby wrócić do głównej ulicy, przejść przez most nad Rabą i skierować się w lewo. Pokręciwszy się trochę w okolicach rzeki wracamy ulicą Podgórską do centrum po drodze mijając miejscowy klub Raba Dobczyce. Wycieczkę kończymy pod wspomnianym na początku Kościołem Matki Bożej. Mimo, że trasa krótka, w jej przebiegu możemy znaleźć wiele ciekawych miejsc. Jeśli dysponujemy samochodem, to możemy to małe małopolskie miasteczko połączyć z oddalonymi niedaleko Myślenicami, w których znajdziemy kilka wartych uwagi zabytków. Byłbym zapomniał, jedyną oznaką zimy (a raczej jej resztkami) była sterta śniegu wymieszanego z ulicznym brudem.

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.