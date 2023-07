Gdzie możesz zjeść dobre lody w Rabce-Zdroju? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie także delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.