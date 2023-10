Gdzie głosować w Rabce-Zdroju? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Orkana 18I, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Ponice 105, 34-700 Ponice numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Chabówka 232, 34-720 Chabówka numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Zaryte 78, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

adres: Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 36

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co zrobić, aby zagłosować za granicą?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel Polski, który posiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie poza granicami naszego kraju odbywa się wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres stałego zamieszkania w Polsce, a także adres zagraniczny.